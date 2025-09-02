Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:34, 2 сентября 2025Бывший СССР

Раскрыта судьба Украины после саммита ШОС

Дубинский: Единение лидеров ШОС вынудит США выйти из конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предположил, к каким итогам для Украины приведет встреча лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский раскрыл судьбу Украины после саммита ШОС и допустил, что единение политиков вынудит США выйти из конфликта. Встречу в Пекине парламентарий посчитал историческим событием, когда Евразия выступает против США.

«Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии, и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле сообщили, что российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите ШОС. Кроме того, накануне сообщалось, что российского лидера в Китае встретили песней «Калинка-малинка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

    Оползень уничтожил целую деревню в Судане

    Убийца попался из-за упавшего парика

    Вуди Аллен заявил о желании снять Трампа в новом фильме

    Названы самые безопасные регионы России

    Россиян предупредили о риске потерять ипотечное жилье при утрате дохода

    Раскрыта судьба Украины после саммита ШОС

    Мужчина изощренно отомстил постоянно ворующему ручки коллеге

    Раскрыт неочевидный секрет долгого и счастливого брака

    Россиян предупредили об опасной погоде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости