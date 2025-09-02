Регулятор спрогнозировал судьбу российской экономики в 2025 году

ЦБ: Экономическая активность в России продолжит замедляться

В I полугодии 2025 года перегрев российской экономики продолжил снижаться. Об этом сообщил Центробанк РФ.

По мнению его аналитиков, оперативные индикаторы показывают, что в III квартале текущего года экономическая активность продолжит замедляться. В среднем в 2025 году рост ВВП замедлится

до 1-2 процентов. Что касается 2026 года, то под влиянием эффектов жесткой денежно-кредитной политики рост ВВП замедлится до 0,5–1,5 процента.

Базовый сценарий, подготовленный ЦБ, предполагает, что в 2027 году экономика России выйдет на потенциальные темпы роста в 1,5–2,5 процента, которые сохранятся в дальнейшем.

В конце августа министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал, что в 2025 году темпы экономического роста составят не меньше полутора процентов. До этого прогноз по росту российской экономики резко снизил Международный валютный фонд. Если в апреле он говорил о полутора процентах, то в конце июля заявил о 0,9 процента.