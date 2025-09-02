Россиянам раскрыли цены на осенние туры в Китай

Shot: Цены на октябрьские туры в Китай варьируются от 170 до 300 тысяч рублей

Цены на октябрьские туры в Китай на семь-десять ночей варьируются от 170 тысяч до 300 тысяч рублей на двоих. Стоимость осеннего отдыха в Поднебесной россиянам раскрыл Telegram-канал Shot.

Представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) в беседе с журналистами отметил, что в ближайшие две-три недели ожидается спекулятивный рост цен на путевки в эту страну Азии из-за всплеска ажиотажа после отмены визового режима для соотечественников. Кроме того, собеседник издания не исключил попытки реальных спекуляций от недобросовестных игроков рынка, которые заранее массово бронируют туры, чтобы потом продавать их дороже.

Тем не менее подобные всплески носят временный характер, и в дальнейшем стоит ожидать снижения цен, которому поспособствует большая конкуренция на рынке перевозок между городами Китая, говорится в источнике.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян предсказал массовый наплыв россиян в Китай. После введения безвиза туроператоры ожидают, что турпоток вырастет на 30 процентов.

