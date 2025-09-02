Предсказан массовый наплыв россиян в Китай

Туристический эксперт Мкртчян: Турпоток в Китай вырастет на 30 процентов

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян предсказал массовый наплыв россиян в Китай. Своим мнением он поделился в эфире Национальной службы новостей.

По сообщению Мкртчяна, отмена визового режима между Китаем и Россией — долгожданное событие. На данный момент спрос на путешествия в эту азиатскую страну у россиян составляет 17 процентов. Однако после введения безвиза туроператоры ожидают, что турпоток вырастет на 30 процентов.

Туристический эксперт также рассказал Life.ru, что на данный момент отдых в Китае обходится дорого уже на стадии оформления поездки. Так, общие расходы на визу, включая все сборы, составляют примерно 17 тысяч рублей, а на двоих, соответственно, 34 тысячи.

Теперь спрос на КНР появится не только у бизнесменов, но и у туристов с детьми, а также у одиночных путешественников и небольших семей из двух человек. «Что касается безвизового въезда для групп — тут есть нюансы. Все участники группы, например семья, должны лететь одним рейсом, в одни даты и останавливаться в одном отеле», — отметил вице-президент АТА.

Главными направлениями для отдыха Мкртчян назвал Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду. Он посоветовал туристам попробовать сычуаньскую кухню с острыми и ароматными блюдами, посетить Запретный город, храм Неба, Великую Китайскую стену и храм Шамянь. А Терракотовую армию и древние городские стены можно увидеть в Сиане.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года. Эксперты туроператора ITM Group предположили, что Китай не уступит по популярности самым востребованным у россиян направлениями для отдыха — Таиланду и Турции.