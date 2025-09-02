Россия
Российский генерал заявил о скором изменении границы России

Алаудинов: Украина вряд ли сможет удержать исконно русские земли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о будущем изменении начертания российских земель. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«В скором времени мы увидим за собой очертания исконно русских территорий», — сказал офицер. Он также заявил, что Киеву вряд ли удастся сохранить контроль над этими землями.

30 августа российское военное ведомство опубликовало видео с совещания под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. За ним на стене заметили карту Украины, на которой из ее состава исключены Одесская и Николаевская области.

Ранее Алаудинов стал Героем Донецкой народной республики. Указ о его награждении подписал глава региона Денис Пушилин. Помимо этого, звание Героя ДНР также было присвоено председателю чеченского правительства Магомеду Даудову.

