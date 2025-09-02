Экономика
12:32, 2 сентября 2025Экономика

Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

Reuters: Нефть подорожала из-за связанных с украинским конфликтом рисков
Дмитрий Воронин

Фото: Eli Hartman / Reuters

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила во вторник, 2 сентября, 69 долларов за баррель. К моменту написания материала показатель рос на 1,69 процента, до 69,3 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет Reuters, топливо дорожает второй день в связи с опасениями по поводу перебоев в поставках из-за эскалации украинского конфликта. В частности, там ссылаются на заявления Владимира Зеленского о готовности Киева нанести новые удары по территории РФ.

«Текущие риски для энергетической инфраструктуры России остаются высокими», — указал, отмечая активизацию ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ Дэниел Хайнс, которого цитирует агентство.

Накануне также стало известно, что курс российской валюты обновил в ходе торгов месячные минимумы, устремляясь в сторону 81 рубля за доллар.

