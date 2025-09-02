Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов в Telegram-канале рассказал о трудностях при перелете из Парижа в Москву, где начался сбор российской национальной команды.

По словам игрока, рейс из Парижа в Стамбул, где должна была состояться пересадка, задержали на полтора часа. Однако Сафонов успел на самолет в Москву.

«Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло СМС: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра», — заявил спортсмен.

Ранее Сафонов был вызван на сентябрьские товарищеские матчи сборной России. Команда Валерия Карпина 4 сентября сыграет в Москве с Иорданией, а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром.