Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
64:84
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
120:57
Завершен
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
1 сентября
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
1 сентября
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
62:78
Завершен
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
10:56, 2 сентября 2025Спорт

Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов в Telegram-канале рассказал о трудностях при перелете из Парижа в Москву, где начался сбор российской национальной команды.

По словам игрока, рейс из Парижа в Стамбул, где должна была состояться пересадка, задержали на полтора часа. Однако Сафонов успел на самолет в Москву.

«Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло СМС: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра», — заявил спортсмен.

Ранее Сафонов был вызван на сентябрьские товарищеские матчи сборной России. Команда Валерия Карпина 4 сентября сыграет в Москве с Иорданией, а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали руководителей крупнейшего в стране объединения строителей. В чем их обвиняют?

    Москвичам рассказали о погоде на неделе

    Мать российской актрисы сбила самокатчица

    В правительстве России рассказали о работе над поставками свинины в Китай

    Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

    Патрушев раскрыл причины интереса Японии к Курилам

    В Кремле рассказали о подготовке еще одной встречи Путина

    В Японии обнаружили порнодвойника исполняющего похабные песни российского треш-блогера

    Появились подробности подготовки подростками теракта на оборонном предприятии

    Екатерина Варнава сняла с себя юбку на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости