Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:09, 2 сентября 2025Россия

Сразу несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в столице региона России

В Омске сразу несколько учеников школы №33 упали в обморок на линейке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Омске сразу несколько учеников школы № 33 упали в обморок на торжественной линейке в честь 1 сентября. Об этом сообщил портал «Омск-Информ».

По его данным, мероприятие на 500 человек проходило в маленьком душном спортзале. При этом часть окон была закрыта. «Вместо того чтобы провести линейку во дворе школы, огромную толпу людей, более пятисот человек, маленьких детей, старшеклассников, родителей, учителей, согнали в маленький спортивный зал. В зале было ужасно душно, нечем дышать», — цитирует издание очевидцев.

Произошедшее подтвердили в мэрии региональной столицы. Там пояснили, что линейку перенесли в здание из-за плохой погоды. Руководство школы сразу отреагировало на плохое самочувствие у детей и вернуло мероприятие на улицу, так как погодные условия улучшились.

Ранее стало известно, что в обморок также массово падали ученики школ Подмосковья. По данным журналистов, зафиксировано как минимум 16 случаев. Некоторые школьники потеряли сознание из-за затянувшихся выступлений приглашенных гостей, другим стало плохо в помещениях с закрытыми окнами.

Кроме того, 1 сентября сообщалось о смерти 12-летней девочки с пороком сердца после линейки в одном из лицеев Ульяновской области. Ребенку во время мероприятия стало плохо из-за жары.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в откровенной позе снялась на яхте

    Рамзан Кадыров оскорбил Зеленского в стихах

    Два пассажира пострадали после падения самолета на 1300 метров во время турбулентности

    В России представили считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

    Российский военнослужащий незаконно возил людей на военных самолетах

    Мужчина потерял руководящую должность из-за недержания мочи

    Определен главный фактор уязвимости к болезни мозга

    Карпин назвал необходимую футболистам книгу

    Российский дрон сбросил бойцу СВО один предмет и снял реакцию на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости