Сразу несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в столице региона России

В Омске сразу несколько учеников школы №33 упали в обморок на линейке

В Омске сразу несколько учеников школы № 33 упали в обморок на торжественной линейке в честь 1 сентября. Об этом сообщил портал «Омск-Информ».

По его данным, мероприятие на 500 человек проходило в маленьком душном спортзале. При этом часть окон была закрыта. «Вместо того чтобы провести линейку во дворе школы, огромную толпу людей, более пятисот человек, маленьких детей, старшеклассников, родителей, учителей, согнали в маленький спортивный зал. В зале было ужасно душно, нечем дышать», — цитирует издание очевидцев.

Произошедшее подтвердили в мэрии региональной столицы. Там пояснили, что линейку перенесли в здание из-за плохой погоды. Руководство школы сразу отреагировало на плохое самочувствие у детей и вернуло мероприятие на улицу, так как погодные условия улучшились.

Ранее стало известно, что в обморок также массово падали ученики школ Подмосковья. По данным журналистов, зафиксировано как минимум 16 случаев. Некоторые школьники потеряли сознание из-за затянувшихся выступлений приглашенных гостей, другим стало плохо в помещениях с закрытыми окнами.

Кроме того, 1 сентября сообщалось о смерти 12-летней девочки с пороком сердца после линейки в одном из лицеев Ульяновской области. Ребенку во время мероприятия стало плохо из-за жары.