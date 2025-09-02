Стало известно о нежелании родственников террористов «Крокуса» общаться с ними

РИА Новости: Родственники террористов «Крокуса» не хотят общаться с ними

Родственники фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не хотят общаться с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Участник судебного процесса, проходящего во Втором западном окружном военном суде, рассказал, что родственники подсудимых понимают ситуацию и не горят желанием общаться.

«За весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одному из ингушских обвиняемых», — отметил он.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» избавились от личных телефонов за день до трагедии. Также известно, что один из террористов подтвердил финансирование с Украины.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент выступления рок-группы «Пикник». Погибли 149 человек, пострадали еще более 300 человек.