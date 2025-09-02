В ЕС отреагировали на встречу Фицо с Путиным

ЕК заявила, что Фицо на встрече с Путиным не представлял ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не представлял Европейский союз (ЕС) на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, ее слова передает ТАСС.

«Ответ — нет», — сказала она в ответ на соответсвующий вопрос журналистов.

При этом другой представитель Еврокомиссии, Паула Пинью, добавила, что «ЕС никак не был представлен» на переговорах в Пекине.

Ранее Фицо допустил, что его раскритикуют за встречу с президентом России Путиным. «Конечно, меня критикуют за то, что я здесь, в Пекине, и провожу встречу с вами. Конечно, все будут звонить и спрашивать: "А что вам сказал президент Путин?" Хорошо было бы обменяться информацией», — сказал он.

Кроме того, словакций премьер сравнил ЕС с жабой на дне колодца, подчеркнув ограниченность представлений объединения о мире.