17:41, 2 сентября 2025

В Европе пьяного пассажира сняли с рейса и увезли на инвалидной коляске


Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пьяного пассажира сняли с рейса авиакомпании Freebird в Европе и увезли на инвалидной коляске. Об этом пишет газета The Mirror.

Инцидент произошел 24 июня в аэропорту английского Ньюкасла. В тот день 36-летний Адам Макдермотт сел на рейс авиаперевозчика в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину несколько раз вырвало перед взлетом, после чего экипаж вызвал полицию.

Правоохранители попросили Макдермотта сойти с борта, однако тот наотрез отказался, при этом шатаясь. В итоге полицейским пришлось вывести его из самолета и даже посадить в инвалидное кресло из-за сильного опьянения, чтобы вывезти из аэропорта. Пассажира задержали, а рейс из-за его поведения перенесли на 40 минут. Дело в суде будет рассмотрено 10 октября 2025 года.

Ранее пьяная пассажирка устроила драку на борту самолета, летевшего на Кипр. 41-летняя британка начала оскорблять попутчиков, затем угрожать им расправой, а после набросилась на членов экипажа с кулаками.

