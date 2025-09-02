В Европе пьяного пассажира сняли с рейса и увезли на инвалидной коляске

Пьяного пассажира сняли с рейса авиакомпании Freebird в Европе и увезли на инвалидной коляске. Об этом пишет газета The Mirror.

Инцидент произошел 24 июня в аэропорту английского Ньюкасла. В тот день 36-летний Адам Макдермотт сел на рейс авиаперевозчика в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину несколько раз вырвало перед взлетом, после чего экипаж вызвал полицию.

Правоохранители попросили Макдермотта сойти с борта, однако тот наотрез отказался, при этом шатаясь. В итоге полицейским пришлось вывести его из самолета и даже посадить в инвалидное кресло из-за сильного опьянения, чтобы вывезти из аэропорта. Пассажира задержали, а рейс из-за его поведения перенесли на 40 минут. Дело в суде будет рассмотрено 10 октября 2025 года.

