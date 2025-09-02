Экономика
04:03, 2 сентября 2025Экономика

В России допустили снижение ключевой ставки

Аксаков: Ключевая ставка Банка России в сентябре может снизиться до 17% годовых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что в сентябре ключевая ставка Банка России может снизиться до 17 процентов годовых.

«Не больше, чем на 100 базисных пунктов, я думаю... Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным», — сказал Аксаков.

Депутат связывает прогноз по ключевой ставке с наличием разнонаправленного движения цен. Он отметил, что некоторые товары подорожали, поэтому Центральный банк РФ будет следить за тем, как это повлияет на инфляцию.

В то же время Аксаков добавил, что инфляция довольно быстро снижается, и считает, что ставка должна снизиться до 17 процентов.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что к концу 2025 года руководство ЦБ может резко ослабить денежно-кредитную политику и опустить ключевую ставку на шесть процентных пунктов к нынешнему уровню.

