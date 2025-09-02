Наука и техника
В США перечислили самые важные самолеты ВСУ

TNI: Небо Украины от России защищают пять видов боевых самолетов ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Небо Украины от России защищают пять самых важных видов боевых самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-27 и Су-25. Их перечислил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

«Недавно подаренный Западом F-16 ознаменовал собой революционный скачок в развитии возможностей Украины в воздушном бою», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что более легкие французские Mirage 2000 применяется в дополнение к американским F-16 в воздушном патрулировании и операциях по противовоздушной обороне.

Некоторые МиГ-29 украинской стороне представили, в частности, Польша и Словакия. «Хотя МиГ-29 не так совершенен, как западные истребители, он широко распространен и хорошо знаком украинцам, что делает его надежным фронтовым самолетом, полезным для обороны авиабаз и тактической поддержки наземных войск», — уверяет Касс.

Тем не менее, по его данным, основным украинским истребителем дальнего радиуса действия для завоевания превосходства в воздухе является Су-27. «Несмотря на то, что парк Су-27 относительно старый, Украина проделала похвальную работу по поддержанию его летной годности и боеспособности», — пишет обозреватель.

Су-25 он назвал основным самолетом, который ВСУ использует для воздушной поддержки наземных операций.

В августе MWM заметил, что польские модернизированные истребители четвертого поколения F-16V могут представлять новую угрозу для российских систем противовоздушной обороны С-400.

