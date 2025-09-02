Интернет и СМИ
13:19, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

Ведущая Стриженова показала фото с Якубовичем на фоне слухов о его проблемах со здоровьем

Ведущая Стриженова опровергла слухи о проблемах со здоровьем у Якубовича
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @strizhenovae

Ведущая программ «Доброе утро» и «Самое время» на Первом канале и актриса Екатерина Стриженова опровергла слухи о проблемах со здоровьем у ведущего передачи «Поле чудес» Леонида Якубовича. На фоне новостей о них Стриженова показала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фото с Якубовичем.

«Опять написали какую-то похоронную ерунду про Леонида Аркадьевича, а он тем временем передает всем привет и поздравляет с началом учебного года», — подписала снимок телеведущая.

Ранее Якубович отреагировал на слухи о том, что у него проблемы со здоровьем. Комментируя новости о том, что у него обнаружили диабет, телеведущий назвал их «полной хренью».

1 сентября издание Shot сообщило, что у Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Кроме того, отмечалось в сообщении, из-за проблем со здоровьем телеведущему запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес» и пить алкоголь.

