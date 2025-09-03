Артемий Лебедев раскритиковал получившего европейское гражданство иноагента

Блогер Лебедев назвал Долина, получившего гражданство Молдавии, занудным

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поиронизировал над тем, что российский кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) получил гражданства Молдавии, и раскритиковал его кинорецензии. Мнением он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Баба с возу — кобыле легче. Очень-очень скучный, занудный, самовлюбленный критик Антон Долин как писал в "Медузе" (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано в РФ нежелательной организацией) свои никому не нужные рецензии, так и дальше будет писать», — констатировал дизайнер.

О том, что Долин получил гражданство европейской страны, стало известно 22 августа. Уточнялось, что также гражданами Молдавии стали его жена Наталья Хлюстова и двое детей кинокритика. Указ об этом подписала глава республики Майя Санду.

До этого сообщалось, что Долин закрыл последний бизнес в России. Отмечалось, что критик ликвидировал ИП, с помощью которого создавал аудио- и видеоконтент.

Долин уехал из России в марте 2022-го года. В октябре Минюст внес его в реестр иностранных агентов.