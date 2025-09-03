Биатлонистки из России и Белоруссии прокомментировали возможное участие в Олимпиаде-26

Биатлонистки Сливко и Смольская выразили надежду на участие в Олимпиаде-2026

Чемпионка Европы 2016 года Виктория Сливко из России и олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете Динара Смольская из Белоруссии выразили надежду, что Международный союз биатлонистов (IBU) допустит их к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Их слова приводит ТАСС.

Сливко и Смольская отметили, что продолжают следить за биатлоном и сохраняют надежду принять участие в главном старте четырехлетия. «У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпийских играх. Нет такого, что либо Олимпиада, либо завершаю карьеру. (...) Я люблю биатлон в любых проявлениях», — заявила Смольская.

Сливко поддержала коллегу и добавила, что при любом развитии событий будет гордиться своими спортивными достижениями. «Я считаю, что моя карьера сложилась хорошо, я довольна ей в любом случае, при любых раскладах — поеду ли я на Олимпиаду или нет. Я буду довольна собой и считаю, что сделала все возможное», — отметила она.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о русофобах в IBU. Васильев посчитал, что это последнее отстранение российских биатлонистов, и отметил, что в новом олимпийском четырехлетнем цикле ситуация изменится к лучшему.

28 августа IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года. Отечественным спортсменам отказались предоставить нейтральный статус, объяснив это действующими правилами организации.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.