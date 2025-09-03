Хостел в Европе отказал в заселении туристу из-за его национальности

Ynet: Хостел в Боснии и Герцеговине отказал в заселении туристу из Израиля

Хостел в Боснии и Герцеговине отказал в заселении туристу из Израиля из-за его национальности. Об этом сообщает портал Ynet.

Путешественник по имени Офек Леви, забронировавший проживание в Guest Hostel DADA в этой европейской стране через туристическую платформу Booking.com, рассказал, что был ошеломлен, когда хозяйка хостела отказалась впустить его по прибытии. По словам туриста, женщина порекомендовала ему поискать другое жилье.

«Я был в шоке и растерянности. Я спросил: "Что вы имеете в виду? Что мне делать?" Она просто ответила: "Извините, я вас не принимаю", и закрыла ворота», — пожаловался Леви.

Мужчина обратился за помощью в клиентскую службу, но получил в качестве компенсации лишь 8 евро (около 754 рублей). Альтернативных вариантов жилья ему не предложили.

«Это абсурд. Мне интересно, как израильтянин может избежать унизительного опыта при бронировании через такой крупный и авторитетный сайт, как Booking.com. Надеюсь, они быстро заблокируют бронирования в этом месте и обеспечат отсутствие дискриминации и антисемитских проявлений в других местах размещения на их платформе», — заявил Леви.

Ранее в другой европейской стране, Нидерландах, группа людей жестоко избила израильского туриста во время игры в пейнтбол. Семья из десяти человек набросилась на мужчину и его друзей с криками «свободу Палестине!» и «мы доберемся до ваших детей!»