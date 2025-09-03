Силовые структуры
18:12, 3 сентября 2025

Издатель ЛГБТ-книг попал в список Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов издателя Протопопова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов издателем Дмитрием Протопоповым. Об этом сообщает ТАСС.

Он занимал должность исполнительного директора издательства «Индивидуум принт». Протопопов проходит по уголовному делу о продаже книг с ЛГБТ-идеологией (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Сейчас он находится под стражей.

Расследование началось в мае, когда московские следователи изъяли более 1000 экземпляров запрещенной литературы. Силовики задержали троих сотрудников издательства «Индивидуум принт». Им предъявлено обвинение по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

