Издатель ЛГБТ-книг попал в список Росфинмониторинга

Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов издателем Дмитрием Протопоповым. Об этом сообщает ТАСС.
Он занимал должность исполнительного директора издательства «Индивидуум принт». Протопопов проходит по уголовному делу о продаже книг с ЛГБТ-идеологией (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Сейчас он находится под стражей.
Расследование началось в мае, когда московские следователи изъяли более 1000 экземпляров запрещенной литературы. Силовики задержали троих сотрудников издательства «Индивидуум принт». Им предъявлено обвинение по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).