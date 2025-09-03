Ценности
14:47, 3 сентября 2025

Известная 58-летняя телеведущая показала внешность без макияжа

58-летняя американская телеведущая Шерри Шепард показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина

Кадр: @sherrieshepherd

Известная американская телеведущая Шерри Шепард показала естественную внешность. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость разместила видео, на котором предстала без макияжа, демонстрируя натуральный внешний вид. При этом звезда распустила завитые в крупные локоны волосы.

В подписи к ролику Шепард рассказала, что недавно хирург посоветовал ей сделать подтяжку лица и инъекции филлеров, чтобы освежить лицо. «Думаю, сейчас я люблю себя такой, какая я есть», — заключила она.

В марте американская телеведущая Шерри Шепард раскритиковала откровенные наряды звезд на кинопремии «Оскар». В первую очередь телезвезда обратила внимание на фотомодель и актрису Джулию Фокс, которая пришла на мероприятие в прозрачном платье и без нижнего белья.

