Малышева призналась в любви песне Шуфутинского «Третье сентября»

Врач Малышева призналась, что обожает песню Шуфутинского «Третье сентября»

Врач и телеведущая Елена Малышева призналась в любви песне «Третье сентября», которую исполнил известный российский певец Михаил Шуфутинский. Об этом она рассказала в выпуске программе «Жить здорово!» на Первом канале.

В начале выпуска от 3 сентября Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, вышли под композицию «Третье сентября», музыку для которой написал композитор Игорь Крутой. «Знаменитый хит Игоря Крутого. О Боги мои, обожаю эту песню, как и самого Игоря Яковлевича», — с улыбкой произнесла телеведущая.

Ранее Шуфутинский назвал 3 сентября настоящим народным праздником. Он заявил, что каждый год в эту дату на его концерт приходят тысячи слушателей.

До этого журналистка и телеведущая Ксения Собчак запретила россиянам шутить про 3-е сентября. Она пригрозила, что те, кто нарушат ее требование, попадут в ад.

Песня «Третье сентября» вышла в 1994-м году. Однако Шуфутинский не исполнял композицию на концертах около 10-12 лет, так как, по его словам, она не подходила к его репертуару. Песня стала популярна спустя 15 лет после того, как ее выпустили. Шуфутинский признался, что его не раздражают мемы, связанные с композицией, так как они делаются по-доброму.