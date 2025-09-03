Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 3 сентября 2025Интернет и СМИ

Малышева призналась в любви песне Шуфутинского «Третье сентября»

Врач Малышева призналась, что обожает песню Шуфутинского «Третье сентября»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева призналась в любви песне «Третье сентября», которую исполнил известный российский певец Михаил Шуфутинский. Об этом она рассказала в выпуске программе «Жить здорово!» на Первом канале.

В начале выпуска от 3 сентября Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, вышли под композицию «Третье сентября», музыку для которой написал композитор Игорь Крутой. «Знаменитый хит Игоря Крутого. О Боги мои, обожаю эту песню, как и самого Игоря Яковлевича», — с улыбкой произнесла телеведущая.

Ранее Шуфутинский назвал 3 сентября настоящим народным праздником. Он заявил, что каждый год в эту дату на его концерт приходят тысячи слушателей.

Материалы по теме:
Кто такие Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала? Все про популярный мем с нейросетевыми животными
Кто такие Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала?Все про популярный мем с нейросетевыми животными
24 апреля 2025
«Они кринжовые до чертиков» Молодежь жестоко высмеивает миллениалов в соцсетях. Почему они не выносят привычки 30-летних?
«Они кринжовые до чертиков»Молодежь жестоко высмеивает миллениалов в соцсетях. Почему они не выносят привычки 30-летних?
7 июля 2025

До этого журналистка и телеведущая Ксения Собчак запретила россиянам шутить про 3-е сентября. Она пригрозила, что те, кто нарушат ее требование, попадут в ад.

Песня «Третье сентября» вышла в 1994-м году. Однако Шуфутинский не исполнял композицию на концертах около 10-12 лет, так как, по его словам, она не подходила к его репертуару. Песня стала популярна спустя 15 лет после того, как ее выпустили. Шуфутинский признался, что его не раздражают мемы, связанные с композицией, так как они делаются по-доброму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила умные авиационные бомбы на российские объекты

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума

    Туристка из России потеряла память и заговорила на древнерусском после падения у бассейна

    Захарова одним словом отреагировала на новые санкции Лондона

    Женщина выиграла в лотерее 795 миллионов рублей после 11 лет неудач

    Малышева призналась в любви песне Шуфутинского «Третье сентября»

    Опровергнут популярный миф о хрусте коленей

    Погода сорвала диверсию в российском городе

    В Минобороны России раскрыли подробности о ночном групповом ударе по объектам Украины

    Откровенное платье Виктории Бони признали лучшим на кинофестивале в Венеции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости