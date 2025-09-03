Россия
13:11, 3 сентября 2025Россия

Молочный зуб нашли в бронхах пятилетней россиянки

В Липецке хирурги извлекли молочный зуб из легких пятилетней пациентки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / Fotodom

В Липецке молочный зуб нашли в бронхах пятилетней девочки. Хирурги извлекли его из легких пациентки, сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своем Telegram.

Как рассказала чиновница, у россиянки начал качаться передний зуб. Когда девочка пожаловалась маме, та решила его немного расшатать, чтобы зуб скорее выпал. Когда это произошло, девочка рефлекторно вдохнула, и инородное тело попало в среднедолевой бронх правого легкого.

Потребовалась экстренная операция под наркозом. Инородное тело извлекли, удалось избежать возможных осложнений, добавила Маркова.

Ранее сообщалось, что житель Перми впал в кому после удаления зуба мудрости. Врачи не смогли его спасти.

