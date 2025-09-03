Бывший СССР
В Киеве рассказали о положении украинцев после отмены военного положения

Подоляк: Мужчины на Украине не смогут выезжать за границу даже после войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Выезд всем украинским мужчинам за границу разрешат не сразу после отмены военного положения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире «Новини.LIVE».

По его словам, сначала будет «переходный период», и только потом можно будет открывать границы.

«Дальше — электоральный цикл, дальше — открытие границ и тому подобное», — описал Подоляк перспективы после отмены военного положения.

Журналистка поинтересовалась у него, будут ли границы открыты полностью, на что Подоляк ответил: «Ну, скорее всего, да. Юридически, это должно выглядеть именно так».

Ранее премьер-министр страны Юлия Свириденко рассказала, что мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать с территории Украины.

До этого в Раде рассказали, что кабинет министров Украины предложил ввести наказание за незаконное пересечение границы в условиях военного положения, а также за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны.

    Все новости