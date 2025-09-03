В Киеве рассказали о положении украинцев после отмены военного положения

Подоляк: Мужчины на Украине не смогут выезжать за границу даже после войны

Выезд всем украинским мужчинам за границу разрешат не сразу после отмены военного положения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире «Новини.LIVE».

По его словам, сначала будет «переходный период», и только потом можно будет открывать границы.

«Дальше — электоральный цикл, дальше — открытие границ и тому подобное», — описал Подоляк перспективы после отмены военного положения.

Журналистка поинтересовалась у него, будут ли границы открыты полностью, на что Подоляк ответил: «Ну, скорее всего, да. Юридически, это должно выглядеть именно так».

Ранее премьер-министр страны Юлия Свириденко рассказала, что мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать с территории Украины.

До этого в Раде рассказали, что кабинет министров Украины предложил ввести наказание за незаконное пересечение границы в условиях военного положения, а также за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны.