Названа первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО

Липовой: Объекты НАТО в Финляндии первыми попадут под удар РФ в случае конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Объекты Североатлантического альянса в Финляндии станут законной военной целью России и одними из первых попадут под удар в случае конфликта. Такое мнение выразил ТАСС председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.

Он отметил, что как только Финляндия вошла в состав НАТО, она лишилась политической, а также военно-экономической самостоятельности, и стала выполнять волю руководства блока и Европейского союза. Поэтому на территории страны будут располагаться базы и пункты управления альянса. «Естественно, что это влечет непосредственною угрозу для Российской Федерации, но эта медаль имеет и оборотную сторону, потому что все военные объекты, появляющиеся на территории Финляндии, являются нашими законными военными целями, в случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь», — пояснил Герой России.

Липовой также упомянул, что в прошлом веке Финляндия попала под влияние гитлеровской Германии, и сегодня государство повторяет свои ошибки.

Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило, что штаб регионального командования сухопутных войск Североатлантического альянса в Миккели начал работу вблизи границы с РФ.

