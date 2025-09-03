Путешествия
17:33, 3 сентября 2025

Пассажир захотел скорее покинуть самолет, попытался взломать дверь и ударил бортпроводника

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Пассажир авиакомпании Saudia Airlines захотел поскорее покинуть самолет и напал на бортпроводника. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел 28 августа в лондонском аэропорту Хитроу. Из-за деструктивного пассажира прилетевший из города Джидда в Саудовской Аравии борт встретили экстренные службы.

По данным источника, 33-летний буйный мужчина спровоцировал конфликт с членом экипажа, ударил его и попытался взломать дверь лайнера незадолго до того, как он приземлился в пункте назначения. После посадки к самолету оперативно доставили комплект трапов, чтобы полиция могла быстро попасть внутрь. Стражи правопорядка поднялись в салон и арестовали дебошира.

«На борту царил хаос, и люди были очень напуганы», — рассказал изданию один из очевидцев произошедшего.

В августе пассажир авиакомпании Arkia во время полета напал на бортпроводника и сорвал рейс. Член экипажа помешал мужчине попасть в туалет, и тот «физически и словесно» атаковал его.

