23:40, 3 сентября 2025Спорт

ПСЖ включил Сафонова в заявку на Лигу чемпионов

Матвей Сафонов и Илья Забарный попали в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный попали в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ПСЖ включил в заявку на турнир Сафонова и трех других голкиперов: Люку Шевалье, Мартина Джеймса и Ренато Марина. С полным составом парижан можно ознакомиться по следующей ссылке.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. Новый сезон турнира парижане начнут 17 сентября домашним матчем с итальянской «Аталантой».

Ранее 3 сентября ПСЖ не указал Сафонова в списках вызванных в свои национальные сборные игроков. Всего в соцсетях клуб упомянул 16 игроков, включая Забарного.

При этом Сафонов был вызван на сентябрьские товарищеские матчи сборной России. Команда Валерия Карпина 4 сентября сыграет в Москве с Иорданией, а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром.

