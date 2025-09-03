ПСЖ не указал вратаря Сафонова в списке вызванных в сборные игроков

Пресс-служба французского ПСЖ не указала российского голкипера, вратаря клуба Матвея Сафонова в списке вызванных в свои национальные сборные игроков. Соответствующий список был опубликован в официальном аккаунте клуба в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В списке перечислены остальные футболисты ПСЖ, среди которых также указан украинский защитник Илья Забарный. Всего клуб упомянул 16 игроков.

Ранее Сафонов был вызван на сентябрьские товарищеские матчи сборной России. Команда Валерия Карпина 4 сентября сыграет в Москве с Иорданией, а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром.

До этого Сафонов заявил, что рассчитывает играть в основном составе команды. Он отметил, что итоговое решение в этом вопросе остается за тренером клуба.

14 августа Сафонов вместе с ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА. В матче за трофей парижане победили английский «Тоттенхэм» в серии пенальти. Российский голкипер провел встречу на скамейке запасных, в воротах ПСЖ играл Шевалье.