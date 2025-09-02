Спорт
07:45, 3 сентября 2025Спорт

Сафонов рассказал о планах бороться за место в основе ПСЖ

Матвей Сафонов рассказал, что рассчитывает играть в стартовом составе ПСЖ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нафис Сиразетдинов / РИА Новости

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов рассказал, что рассчитывает играть в основном составе команды. Его слова приводит ТАСС.

«Я рассчитывал и рассчитываю играть в старте, есть конкуренция. Только все зависит от выбора тренера. Когда будет шанс, нужно постараться проявить себя», — заявил Сафонов.

По его словам, с уходом из клуба итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумы, ситуация для него не поменялась. «Разницы нет между Доннаруммой и Шевалье, это конкуренция, есть проигравший и победитель. Сейчас конкуренция начинается заново, нужно доказывать свою состоятельность», — сказал российский футболист.

Сафонов отметил, что у него хорошие отношения со своим французским конкурентом Люкой Шевалье, который подписал пятилетний контракт с ПСЖ прошедшим летом. Россиянин добавил, что получил те трудности, за которыми и ехал в Европу, и выразил намерение бороться дальше.

14 августа Сафонов вместе с ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА. В матче за трофей парижане победили английский «Тоттенхэм» по пенальти. Российский голкипер провел встречу на скамейке запасных, в воротах ПСЖ играл Шевалье.

    Все новости