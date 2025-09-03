Мир
11:22, 3 сентября 2025Мир

Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Россию с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приезжайте к нам», — обратился российский лидер к северокорейскому коллеге, провожая его до автомобиля.

Ранее завершились переговоры делегаций России и КНДР в Пекине, они проходили более полутра часов. После официальной части Путин и Ким Чен Ын продолжили общение тет-а-тет.

Путин и Ким Чен ын приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент России прибыл на парад площади Тяньаньмэнь в Пекине в качестве главного гостя.

