Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 3 сентября 2025Мир

Путин встретился с президентом Вьетнама

Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Смирнов / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Пекине встретился со своим коллегой из Вьетнама Лыонг Кыонгом. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией, это братские отношения, которые уже проверены временем», — сказал вьетнамский лидер.

Путин отметил, что сотрудничество России и Вьетнама по разным направлениям интенсифицировалось в последние годы.

Кыонг поблагодарил своего коллегу за участие российских войск в параде в Ханое. Он также выразил уверенность в том, что под руководством Путина Россия станет опорой справедливости в мире.

Лидеры России и Вьетнама находятся в Китае на праздновании мероприятий в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией. 3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад, где Китай показал сотни единиц авиационной техники и новейшие образцы вооружений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Истощилка не выросла, хер Мерц». В России жестко ответили Германии после «нехороших заявлений» в адрес Путина

    В России мусульманин пошел в суд из-за проданного во «Вкусно и точка» бургера

    Каллас отреагировала на встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

    Дибров пошутил о потере работы

    Птица сорвала полет российского самолета в Азию

    Раскрыта судьба оказавшихся на Украине без денег и действующих документов россиян

    Адвокат раскрыл желание обвиняемого в вымогательстве у бойцов СВО

    Слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США объяснили

    Канадский хоккеист ЦСКА назвал любимые и нелюбимые русские блюда

    Назван главный страх граждан России перед СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости