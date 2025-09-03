Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом

Президент России Владимир Путин в Пекине встретился со своим коллегой из Вьетнама Лыонг Кыонгом. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией, это братские отношения, которые уже проверены временем», — сказал вьетнамский лидер.

Путин отметил, что сотрудничество России и Вьетнама по разным направлениям интенсифицировалось в последние годы.

Кыонг поблагодарил своего коллегу за участие российских войск в параде в Ханое. Он также выразил уверенность в том, что под руководством Путина Россия станет опорой справедливости в мире.

Лидеры России и Вьетнама находятся в Китае на праздновании мероприятий в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией. 3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад, где Китай показал сотни единиц авиационной техники и новейшие образцы вооружений.