Наука и техника
11:08, 3 сентября 2025Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о запуске «Прогресса МС-32»

«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отправится к МКС 11 сентября
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отправится к Международной космической станции (МКС) 11 сентября. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» стартует с космодрома Байконур в Казахстане. На его борту будут находиться продукты, топливо и оборудование для российского экипажа МКС. Также корабль доставит на околоземную орбиту скафандр «Орлан-МКС» № 7.

В июле прибывший на Байконур «Прогресс МС-32» расконсервировали. На космодром корабль доставили в июне.

