Россия призвала Украину ответить на предложение о рабочих группах

Захарова: Россия готова к продолжению переговоров с Украиной

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, но она ждет ответа от Киева на предложение о создании трех рабочих групп, в том числе по политическим вопросам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), ее слова приводит РИА Новости.

«Мы ожидаем ответа украинской стороны на российское предложение сформировать три рабочих группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам», — сказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва рассчитывает на продолжение переговоров с Киевом. По его словам, главы делегаций находятся в прямом контакте

В ходе третьего раунда переговоров, прошедших 23 июля в Стамбуле, Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.