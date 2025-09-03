Россия
В России прокомментировали рукопожатие Путина и Алиева

Депутат Затулин: Рукопожатие Путина и Алиева — нормальное вежливое поведение
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / AP

Рукопожатие президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева — это нормальное вежливое поведение, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Так значение жеста депутат объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Я не могу себе представить, что во время международного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), увидев Алиева, Путин перейдет на другую сторону улицы или, допустим, отвернется и не пожмет руку. Конечно же, есть протокол», — рассказал Затулин.

Ранее Путин и Алиев встретились на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Пекине и обменялись рукопожатием.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по состоянию на 1 сентября Путин и Алиев не встречались на полях саммита ШОС. Помощник президента России Юрий Ушаков в конце августа допускал, что диалог двух лидер может состояться.

