Сербского тренера «Спартака» уличили в желании «срубить денег»

Тумилович уличил тренера «Спартака» Станковича в желании срубить денег

Бывший вратарь московского Динамо и сборной Белоруссии Геннадий Тумилович оценил работу главного тренера столичного «Спартака» Деяна Станковича. Об этом сообщает Metaratings.

Экс-голкипер уличил сербского специалиста в желании «срубить денег» и уехать. «Возьмите любого звездного игрока команды из 90-х годов и пригласите его. Он справится точно не хуже любого другого иностранца», — предложил Тумилович.

Ранее главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий назвал максимально высокое место, которое сможет занять «Спартак» в РПЛ при Станковиче. По мнению специалиста, это третья строчка.

Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после семи туров красно-белые с 11 очками находятся на шестом месте в чемпионате.