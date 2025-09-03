Спорт
13:58, 3 сентября 2025Спорт

Слуцкий назвал максимально высокое место для «Спартака» в РПЛ при нынешнем тренере

Слуцкий: «Спартак» сможет занять максимум третье место в РПЛ при Станковиче
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий назвал максимально высокое место, которое сможет занять «Спартак» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) при главном тренере Деяне Станковиче. Об этом он рассказал в одном из выпусков шоу «Это футбол, брат!», запись которого опубликована во «ВКонтакте».

Отвечая на просьбу спрогнозировать успехи «Спартака» в нынешнем сезоне, Слуцкий выразил мнение, что клуб сможет выиграть максимум бронзовые награды. «Четвертое-шестое, даже третье-шестое. У них слишком сильный состав. Состав не позволит им опуститься ниже шестого места, но и выше третьего места "Спартак" не займет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Слуцкий решил остаться в Китае и продлил контракт с клубом «Шанхай Шэньхуа». Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года.

Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Китая, а также выиграла Суперкубок страны.

    Все новости