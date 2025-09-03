Спорт
09:15, 3 сентября 2025Спорт

«Спартак» продал центрального защитника в бразильский «Сантос»

«Спартак» продал центрального защитника Дуарте в бразильский «Сантос»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / Spartak.com / Globallookpress.com

Московский «Спартак» продал центрального защитника Алексиса Дуарте в бразильский «Сантос». Об этом сообщается на сайте команды из Сан-Паулу.

Футболист подписал с новой командой четырехлетний контракт. Финансовые условия не уточняются. По информации портала Transfermarkt, Сантос заплатил Спартаку за Дуарте 3,4 миллиона евро.

Дуарте выступал за «Спартак» с 2023 года. Он провел за красно-белых 67 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что центральный полузащитник сборной России Данил Пруцев перешел из «Спартака» в московский «Локомотив» на правах аренды. Клубы подписали соглашение до конца сезона без права выкупа трансфера.

    Все новости