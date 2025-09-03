Трамп впервые показался перед публикой на фоне слухов о его смерти

Трамп впервые вышел к публике после слухов о своей смерти

Американский президент Дональд Трамп в первый раз вышел на публику на фоне распространившихся слухов о своей смерти. Трансляция его выступления из Овального кабинета ведется на YouTube.

Лидер США вышел на пресс-конференцию к журналистам вечером во вторник, 2 сентября. Некоторое время Трамп отсутствовал в публичном пространстве, из-за чего интернет заполонили слухи о его смерти.

В рамках своего обращения хозяин Белого дома прокомментировал эти догадки и назвал их сумасшедшими. По словам Трампа, ему стоило всего лишь «ничего не делать два дня», как это стало поводом для появления фейковых сообщений.

Информация о кончине американского лидера уже успела обрасти конспирологическими теориями. Cлухи о его смерти стали массово появляться в соцсети Х с хештегом #trumpisdead. Авторы подобных публикаций связывали свои домыслы с заявлением вице-президента страны Джея Ди Вэнса, который сообщил, что готов стать главой государства, «если произойдет трагедия». Ранее были опубликованы первые кадры с Трампом на фоне этих новостей.