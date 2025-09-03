Украина возразила ЕС по одному вопросу

Politico: ЕС отказался от идеи ускорить процесс вступления Кишинева из-за Киева

Европейский союз (ЕС) отказался ускорить процесс вступления Молдавии в сообщество из-за возражений украинской стороны по этому вопросу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии в Евросоюз продолжается быстрыми темпами, однако идею позволить Кишиневу действовать быстрее отклонили после возражений Киева», — передает журнал слова неназванных представителей ЕС.

27 августа Politico сообщил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут скоро начаться. По данным неназванного французского дипломата, решения будут приняты в «ближайшие дни или недели».

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС не будет проводить полноценную евроинтеграцию Молдавии из-за нехватки средств.