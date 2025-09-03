Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 3 сентября 2025Мир

Украина возразила ЕС по одному вопросу

Politico: ЕС отказался от идеи ускорить процесс вступления Кишинева из-за Киева
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) отказался ускорить процесс вступления Молдавии в сообщество из-за возражений украинской стороны по этому вопросу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии в Евросоюз продолжается быстрыми темпами, однако идею позволить Кишиневу действовать быстрее отклонили после возражений Киева», — передает журнал слова неназванных представителей ЕС.

27 августа Politico сообщил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут скоро начаться. По данным неназванного французского дипломата, решения будут приняты в «ближайшие дни или недели».

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС не будет проводить полноценную евроинтеграцию Молдавии из-за нехватки средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

    Российские войска прорвались в центр Купянска

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости