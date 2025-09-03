В Госдуме оценили тюремный срок бывшему главе IBU

Депутат Свищев: Приговор бывшему главе IBU Бессебергу — уникальный случай

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев оценил решение суда по делу о коррупции против бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, отметив, что удивлен приговору о тюремном заключении. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Свищев назвал приговор Бессебергу уникальным и призвал не искать в этом деле российский след. «Нас пусть сюда никак не впутывают. Разговоры о связях с Россией — вымыслы борцов с ведьмами. К Бессебергу есть и другие претензии. (...) В спорте крайне редко доходит до реальных сроков для функционеров, тем более столь знаковых», — заявил он.

Свищев добавил, что обвиненного в коррупции Бессеберга не должны были приговорить к реальному тюремному сроку, поскольку его преступление не является тяжким по меркам норвежского уголовного права. Также он предположил, что Бессеберг обжалует решение суда.

Ранее сообщалось, что Бессеберга приговорили к трем годам заключения за коррупционные преступления, совершенные во время пребывания на посту президента организации. Суд признал функционера виновным в получении взяток деньгами и ценными подарками, а также оплаченными услугами проституток и охотничьими поездками в Россию, Австрию и Чехию. Бессеберг свою вину не признал и отверг все обвинения в связях с Россией.