Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торпедо М
0:0
Завершен
Уфа
Россия — Лига PARI|8-й тур
Черногория
83:89
Завершен
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 5-й тур
Финляндия
36:50
Перерыв
live
Германия
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 5-й тур
Турция
0:2
1-я четверть
live
Сербия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 5-й тур
Янник Синнер
Завтра
03:30 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
20:41, 3 сентября 2025Спорт

В Госдуме оценили тюремный срок бывшему главе IBU

Депутат Свищев: Приговор бывшему главе IBU Бессебергу — уникальный случай
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Андерс Бессеберг

Андерс Бессеберг. Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев оценил решение суда по делу о коррупции против бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, отметив, что удивлен приговору о тюремном заключении. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Свищев назвал приговор Бессебергу уникальным и призвал не искать в этом деле российский след. «Нас пусть сюда никак не впутывают. Разговоры о связях с Россией — вымыслы борцов с ведьмами. К Бессебергу есть и другие претензии. (...) В спорте крайне редко доходит до реальных сроков для функционеров, тем более столь знаковых», — заявил он.

Свищев добавил, что обвиненного в коррупции Бессеберга не должны были приговорить к реальному тюремному сроку, поскольку его преступление не является тяжким по меркам норвежского уголовного права. Также он предположил, что Бессеберг обжалует решение суда.

Ранее сообщалось, что Бессеберга приговорили к трем годам заключения за коррупционные преступления, совершенные во время пребывания на посту президента организации. Суд признал функционера виновным в получении взяток деньгами и ценными подарками, а также оплаченными услугами проституток и охотничьими поездками в Россию, Австрию и Чехию. Бессеберг свою вину не признал и отверг все обвинения в связях с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Ослепшая женщина после двух видов рака перенесла трансплантацию трех органов

    Экс-президент Франции раскритиковал слова Макрона о России

    Спецпосланник Трампа прибыл в Париж

    Внук Пугачевой поделился счастливыми фото после развода

    В возможности «Газпрома» нарастить поставка газа в Китай усомнились

    Тренер фигуриста Дикиджи рассказал об атаке БПЛА на Сочи

    Театрального режиссера обвинили в принуждении к сексу

    Выявлена особая опасность диабета второго типа

    Стало известно об ударах по Харькову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости