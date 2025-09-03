В России упали продажи одной марки автомобилей

«Автостат»: Продажи автомобилей «Москвич» упали на 42 процента

В августе 2025 года продажи автомобилей «Москвич» снизились на 42 процента. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на производителя этих транспортных средств.

Оказалось, что если по итогам последнего месяца лета прошлого года автозавод «Москвич» продал 1,9 тысячи машин, то в августе 2025 года этот показатель опустился до 1 124 штук. За восемь месяцев этого года удалось реализовать 9 тысяч 960 автомобилей.

Ранее представители концерна «Москвич» опровергли на информацию о том, что спрос на их новый флагманский кроссовер «8» оказался нулевым. Известно также, что стоимость этого автомобиля составит почти три миллиона рублей.

Кроме того, с января по август 2025 года в России почти на 25 процентов просели продажи новых автомобилей Lada.