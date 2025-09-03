В России увидели сигнал в рукопожатии Путина с Алиевым

Кабанов: Путин своим рукопожатием продемонстрировал охлаждение к Алиеву

Президент России Владимир Путин своим рукопожатием продемонстрировал охлаждение к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Такой сигнал в приветствии политиков увидел член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Кабанов предположил, что общение на торжественном мероприятии в Пекине между двумя президентами не было дружеским. По мнению Кабанова, Путин протокольно и холодно поздоровался с лидером Азербайджана. «Это сигнал всем азербайджанским лоббистам в нашей стране о том, что сегодня любые неформальные, тем более дружеские контакты с элитами этой страны токсичны», — написал член СПЧ.

Он допустил, что при нынешнем азербайджанском руководстве Москве и Баку снова не стать «дорогими друзьями».

3 сентября Путин и Алиев встретились на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Китае и пожали руки.

До этого в Кремле рассказали, что 1 сентября лидеры России и Азербайджана не встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.