Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 3 сентября 2025Россия

В России увидели сигнал в рукопожатии Путина с Алиевым

Кабанов: Путин своим рукопожатием продемонстрировал охлаждение к Алиеву
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим рукопожатием продемонстрировал охлаждение к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Такой сигнал в приветствии политиков увидел член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Кабанов предположил, что общение на торжественном мероприятии в Пекине между двумя президентами не было дружеским. По мнению Кабанова, Путин протокольно и холодно поздоровался с лидером Азербайджана. «Это сигнал всем азербайджанским лоббистам в нашей стране о том, что сегодня любые неформальные, тем более дружеские контакты с элитами этой страны токсичны», — написал член СПЧ.

Он допустил, что при нынешнем азербайджанском руководстве Москве и Баку снова не стать «дорогими друзьями».

3 сентября Путин и Алиев встретились на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Китае и пожали руки.

До этого в Кремле рассказали, что 1 сентября лидеры России и Азербайджана не встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

    Российские войска прорвались в центр Купянска

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости