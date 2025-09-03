Спорт
09:58, 3 сентября 2025Спорт

Валуев назвал вид спорта номер один в России

Николай Валуев назвал футбол видом спорта номер один в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев назвал вид спорта номер один в России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, это футбол. «Больше всего людей не только вовлечены в этот вид спорта, но и занимаются этим видом спорта. Свой досуг посвящают или непосредственно профессионально им занимаются», — заявил Валуев.

Ранее вид спорта номер один в России назвал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его словам, это хоккей.

В декабре ВЦИОМ опубликовал итоги опроса россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов ответили хоккей.

