Фетисов назвал вид спорта номер один в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал вид спорта номер один в России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, это хоккей. «Например, в субботу мы играли в Екатеринбурге, на трибуны пришли 12 тысяч человек. Был большой праздник, Паша Дацюк сделал фантастический спектакль», — заявил Фетисов.

Ранее Фетисов высказался об уехавших из России спортсменах. Депутат отметил, что ему противна сложившаяся ситуация.

Бывший главный тренер петербургского СКА и член совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг назвал главный вид спорта в России. По его словам, это хоккей.