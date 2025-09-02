Спорт
11:19, 2 сентября 2025Спорт

Фетисов назвал вид спорта номер один в России

Фетисов назвал хоккей спортом номер один в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал вид спорта номер один в России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, это хоккей. «Например, в субботу мы играли в Екатеринбурге, на трибуны пришли 12 тысяч человек. Был большой праздник, Паша Дацюк сделал фантастический спектакль», — заявил Фетисов.

Ранее Фетисов высказался об уехавших из России спортсменах. Депутат отметил, что ему противна сложившаяся ситуация.

Бывший главный тренер петербургского СКА и член совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг назвал главный вид спорта в России. По его словам, это хоккей.

    Все новости