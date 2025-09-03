Культура
Внук Пугачевой поделился счастливыми фото после развода

Внук Пугачевой Никита Пресняков посетил фестиваль Burning Man после развода
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который с начала специальной военной операции (СВО) проживает в США, показал свой досуг после развода с женой. Об этом сообщает издание kp.ru.

Журналисты обратили внимание на то, что после расставания с супругой Аленой Красновой, артист поехал на знаменитый американский фестиваль Burning Man. Пресняков-младший поделился снимками, на которых видно, как он веселится с друзьями после какого-то количества выпитого алкоголя.

«Тут есть все! Даже скейт-парк, баня, хаммам, караоке — все, что мне было так нужно!» — написал Никита.

Ранее стало известно, что эстрадный певец Владимир Пресняков прокомментировал сообщения о разводе его сына Никиты Преснякова с женой Аленой Красновой. Объявляя о расставании, девушка подчеркнула, что они провели вместе почти десять лет и расстаются, «желая друг другу счастья».

