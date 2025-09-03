Врач рассказала о вызывающей неприятный запах от ног привычке

Врач Исрафилова: Ношение мокрой обуви грозит грибком стоп

Длительное ношение промокшей обуви может привести к негативным последствиям для здоровья и вызывать неприятный запах от ног, предупредила педиатр медицинского центра «СМ-Клиника» Айгюль Исрафилова. Об опасности этой привычки она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Нахождение ног во влажной среде создает идеальные условия для развития грибковых инфекций, таких, например, как грибок стопы (микоз). Эти инфекции могут вызывать зуд, покраснение, шелушение кожи и неприятный запах», — объяснила врач.

Кроме того, длительные прогулки в мокрой обуви грозят переохлаждением ног, из-за чего ослабевает местный иммунитет, а организм становится более восприимчивым к простудным заболеваниям и инфекциям верхних дыхательных путей. По словам Исрафиловой, переохлаждение также может приводить к обострению хронических заболеваний, таких как артрит, артроз, ревматизм, поскольку холод и влага усиливают воспалительные процессы в суставах.

Помимо этого, мокрая обувь может стать причиной появления мозолей и натертостей. «Влага смягчает кожу, делая ее более уязвимой к трению. Мозоли и натертости не просто болезненны. Они могут стать входными воротами для инфекций», — предупредила врач.

