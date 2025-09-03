Выявлена опасность популярных сердечных препаратов

NEJM: Бета-блокаторы могут ухудшать состояние женщин, перенесших инфаркт

Бета-блокаторы, которые десятилетиями считались обязательным средством после инфаркта, могут не приносить пользы большинству пациентов и даже ухудшать прогноз у женщин. К такому выводу пришли исследователи международного клинического проекта REBOOT. Результаты представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде и опубликованы в The New England Journal of Medicine.

В крупнейшем исследовании такого рода участвовали более 8,5 тысячи пациентов из 109 клиник Испании и Италии. Их разделили на группы: одни получали бета-блокаторы после выписки из больницы, другие — нет. Наблюдение почти четыре года показало: различий в риске смерти, повторного инфаркта или госпитализации по поводу сердечной недостаточности между группами не оказалось.

Особое внимание привлек анализ подгрупп: у женщин, принимавших бета-блокаторы при сохраненной функции сердца, риск неблагоприятных событий оказался выше, чем у тех, кто обходился без препарата. У мужчин такого эффекта не выявлено.

По словам авторов, эти результаты могут радикально изменить международные клинические рекомендации. Если раньше бета-блокаторы назначали «по привычке» почти 80 процентам пациентов, то теперь подход придется пересмотреть: в условиях современной терапии их эффективность для части больных сомнительна, а возможные побочные эффекты — значительны.

Ранее исследователи показали, что к развитию инфаркта миокарда может быть причастна скрытая бактериальная инфекция. Ученые обнаружили ДНК вириданс-стрептококков почти в половине образцов атеросклеротических бляшек у пациентов с сосудистыми проблемами.