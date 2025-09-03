Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:54, 3 сентября 2025Наука и техника

Выявлена особая опасность диабета второго типа

EMBO Molecular Medicine: Диабет второго типа изменяет структуру сердечной мышцы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Halfpoint Images / Getty Images

Ученые из Университета Сиднея показали, что диабет второго типа напрямую изменяет структуру и работу сердечной мышцы. Это открытие помогает объяснить, почему у пациентов с этим заболеванием значительно выше риск развития сердечной недостаточности. Результаты опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.

Исследователи проанализировали образцы ткани сердца пациентов, перенесших трансплантацию, и сравнили их с донорскими. Оказалось, что у людей с диабетом нарушены ключевые процессы выработки энергии, изменена структура белков, отвечающих за сокращение мышцы, и накапливается жесткая соединительная ткань. Все это снижает способность сердца перекачивать кровь и ускоряет развитие сердечной недостаточности.

Материалы по теме:
Фармацевтический провал. В препаратах против диабета выявили потенциально опасные примеси. Чем это грозит пациентам?
Фармацевтический провал.В препаратах против диабета выявили потенциально опасные примеси. Чем это грозит пациентам?
18 августа 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Кроме того, диабет ослабляет работу митохондрий — «энергетических станций» клеток, а также снижает чувствительность белков-транспортеров, которые перемещают глюкозу внутрь сердечных клеток. В результате сердце теряет гибкость в использовании различных источников энергии и оказывается под еще большим стрессом.

Полученные данные впервые напрямую связывают диабет и ишемическую болезнь сердца на молекулярном уровне. По словам авторов, открытие может стать основой для разработки новых методов диагностики и лечения, которые помогут миллионам пациентов во всем мире.

Ранее ученые показали, что скорректированная средиземноморская диета в сочетании с физической активностью и поддержкой специалистов помогает заметно снизить риск развития диабета второго типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Ослепшая женщина после двух видов рака перенесла трансплантацию трех органов

    Экс-президент Франции раскритиковал слова Макрона о России

    Спецпосланник Трампа прибыл в Париж

    Внук Пугачевой поделился счастливыми фото после развода

    В возможности «Газпрома» нарастить поставка газа в Китай усомнились

    Тренер фигуриста Дикиджи рассказал об атаке БПЛА на Сочи

    Театрального режиссера обвинили в принуждении к сексу

    Выявлена особая опасность диабета второго типа

    Стало известно об ударах по Харькову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости