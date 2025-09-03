Выявлена особая опасность диабета второго типа

EMBO Molecular Medicine: Диабет второго типа изменяет структуру сердечной мышцы

Ученые из Университета Сиднея показали, что диабет второго типа напрямую изменяет структуру и работу сердечной мышцы. Это открытие помогает объяснить, почему у пациентов с этим заболеванием значительно выше риск развития сердечной недостаточности. Результаты опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.

Исследователи проанализировали образцы ткани сердца пациентов, перенесших трансплантацию, и сравнили их с донорскими. Оказалось, что у людей с диабетом нарушены ключевые процессы выработки энергии, изменена структура белков, отвечающих за сокращение мышцы, и накапливается жесткая соединительная ткань. Все это снижает способность сердца перекачивать кровь и ускоряет развитие сердечной недостаточности.

Кроме того, диабет ослабляет работу митохондрий — «энергетических станций» клеток, а также снижает чувствительность белков-транспортеров, которые перемещают глюкозу внутрь сердечных клеток. В результате сердце теряет гибкость в использовании различных источников энергии и оказывается под еще большим стрессом.

Полученные данные впервые напрямую связывают диабет и ишемическую болезнь сердца на молекулярном уровне. По словам авторов, открытие может стать основой для разработки новых методов диагностики и лечения, которые помогут миллионам пациентов во всем мире.

Ранее ученые показали, что скорректированная средиземноморская диета в сочетании с физической активностью и поддержкой специалистов помогает заметно снизить риск развития диабета второго типа.