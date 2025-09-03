Захарова похвалила фразу Фицо на переговорах с Путиным

Захарова: Фицо попал в самую суть, когда сравнил Европу с жабой на дне колодца

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо точно описал суть того, как на самом деле Европейский союз (ЕС) смотрит на мир и исходя из этого выстраивает свою политику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Фицо попал в самую суть, и он не про несчастное это существо говорил, он имел в виду узость взгляда [Евросоюза] на мир, понимаете? Вот про эту маленькую расщелину, в которую смотрят нынешние западноевропейские вождики (...). Настоящий лидер — это тот человек, ведущий за собой других, а они могут только утянуть на дно этого самого колодца», — отметила дипломат.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Роберт Фицо своими словами о «жабе на дне колодца» объяснил непонимание европейскими странами того, что происходит в мире. По его словам, фраза премьер-министра является аллегорией и отсылкой к словацкому фольклору.

2 сентября Фицо в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным пожаловался на то, что Евросоюз напоминает жабу на дне колодца из-за того, что обладает неполной картиной мира. Он подчеркнул, что иногда разочаровывается в политике ЕС, несмотря на уважение к объединению.

