Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 3 сентября 2025Мир

Захарова похвалила фразу Фицо на переговорах с Путиным

Захарова: Фицо попал в самую суть, когда сравнил Европу с жабой на дне колодца
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov/ Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо точно описал суть того, как на самом деле Европейский союз (ЕС) смотрит на мир и исходя из этого выстраивает свою политику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Фицо попал в самую суть, и он не про несчастное это существо говорил, он имел в виду узость взгляда [Евросоюза] на мир, понимаете? Вот про эту маленькую расщелину, в которую смотрят нынешние западноевропейские вождики (...). Настоящий лидер — это тот человек, ведущий за собой других, а они могут только утянуть на дно этого самого колодца», — отметила дипломат.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Роберт Фицо своими словами о «жабе на дне колодца» объяснил непонимание европейскими странами того, что происходит в мире. По его словам, фраза премьер-министра является аллегорией и отсылкой к словацкому фольклору.

2 сентября Фицо в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным пожаловался на то, что Евросоюз напоминает жабу на дне колодца из-за того, что обладает неполной картиной мира. Он подчеркнул, что иногда разочаровывается в политике ЕС, несмотря на уважение к объединению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы готовите заговор против США». Трамп обратился к Си Цзиньпину и передал привет Путину и Ким Чен Ыну

    Россиянам назвали способ получить деньги за перебои с водой

    Рассказавший о российских войсках мужчина получил пожизненный срок

    Акула набросилась на восьмилетнюю девочку и оторвала у нее кусок ноги

    Захарова рассказала о реакции Лаврова на фейковые видео с ним

    Саакашвили пригрозили пожизненным заключением

    Опытные мужчины и женщины дали важные советы новичкам в отношениях

    Раскрыт многомиллионный гонорар Шуфутинского за концерт 3 сентября

    В Киев прибыл министр обороны Великобритании

    Китай показал ядерную торпеду «Привет Америке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости