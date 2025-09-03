Из жизни
Женщина с рогом на лбу отрезала его ножницами

В Китае 98-летняя женщина отрезала рог, выросший у нее на лбу
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Noel Celis / Reuters

98-летняя жительница китайского города Шанхай отрезала ножницами рог, выросший у нее на лбу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Так называемый кожный рог, формирующийся из клеток эпидермиса, появился у нее несколько лет назад. Его длина была сопоставима с длиной пальца, а диаметр составлял примерно три-четыре сантиметра.

Женщина решила избавиться от нароста, когда лежала в больнице. Почти сразу ее лоб распух, началось сильное кровотечение. В тот же день пациентке провели экстренную операцию и наложили швы на рану.

Материалы по теме:
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
20 августа 2024

Ранее сообщалось о долгожительнице из Китая, у которой на лбу вырос рог. Длина нароста составляет примерно 10 сантиметров.

