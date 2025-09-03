Женщина с рогом на лбу отрезала его ножницами

В Китае 98-летняя женщина отрезала рог, выросший у нее на лбу

98-летняя жительница китайского города Шанхай отрезала ножницами рог, выросший у нее на лбу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Так называемый кожный рог, формирующийся из клеток эпидермиса, появился у нее несколько лет назад. Его длина была сопоставима с длиной пальца, а диаметр составлял примерно три-четыре сантиметра.

Женщина решила избавиться от нароста, когда лежала в больнице. Почти сразу ее лоб распух, началось сильное кровотечение. В тот же день пациентке провели экстренную операцию и наложили швы на рану.

Ранее сообщалось о долгожительнице из Китая, у которой на лбу вырос рог. Длина нароста составляет примерно 10 сантиметров.