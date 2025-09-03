Бывший СССР
Житель Суджи рассказал о психологическом давлении СБУ

Курянин Белокрылов: Украинская сторона психологически давила на пленных из Суджи
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В плену на жителей Курской области, насильно вывезенных на Сумщину, оказывалось психологическое давление, при этом сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вели среди них антироссийскую пропаганду. Об этом журналистам ТАСС рассказал житель Суджи Илья Белокрылов, вернувшийся в Курск после более полугода в украинском плену.

По его словам, пленные трижды пытались выехать из Сумской области в Россию, однако украинская сторона несколько раз срывала возвращение.

«В первый раз составили списки, мы ночь не спали, стояли уже на выходе, потом пришли к нам, мол отбой. Через неделю снова также», — отметил Белокрылов.

Как пояснил собеседник издания, пленные успокоились и «поняли, что все хорошо», когда увидели на границе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. Ранее она сообщала, Украина дополнительно вернет еще пятерых удерживаемых россиян.

24 августа состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Процедура состоялась по формуле «146 на 146». Кроме того, украинская сторона передала восемь мирных жителей Курской области. Как оказалось, посредником в переговорах стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

