Экс-аналитик Джонсон: В ЕС, говоря об оружии для Киева, руководствуются эмоциями

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что европейские лидеры принимают решения и делают заявления по Украине под влиянием тревоги и паники.

«Это просто безумие. Знаете, говоря о панике, именно так лидеры ЕС и реагируют — эмоционально, не руководствуясь ни разумом, ни логикой», —отметил он.

Эксперт отметил, что, по его мнению, они проявляют «полное отсутствие здравого смысла», так как не понимают истинного положения дел.

Ранее сообщалось, что страны Европы в рамках гарантий безопасности для Киева собираются разместить на Украине «демонстративные войска». По словам официальных лиц, непосредственно знакомых с планами, это будет включать в себя «демонстрационный» элемент — войска, базирующиеся вдали от линии фронта, чтобы служить сдерживающим фактором против будущих атак, и элемент «регенерации» для обучения и восстановления украинской армии и превращения ее в то, что лидеры Европейского союза называют «стальной дикобраз».